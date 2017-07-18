Çorum'daki FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında "ByLock" kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Çorum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 7'si tutuklandı.



Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 16'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Aralarında öğretmen ve esnafın da bulunduğu zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 9'u ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, "ByLock" kullandıkları iddiasıyla 4 Temmuz'da 31 kişi gözaltına alınmış, daha önce adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 6'sı tutuklanmış, 9'u ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.