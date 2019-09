Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ercan Enç, "Bu buluşma, alternatif bir hükümetin uygulayacağı politikalarla ilgili bir görüşme midir? Türkiye’de seçimlere üç yıldan daha uzun bir süre olduğuna ve bu sürede ekonominin o anki durumu kestirilemeyeceğine göre, acaba önümüzdeki yıl ülkeyi erken bir seçime götürecek siyasi planlar mı düşünülmektedir? Bu gizli görüşme aynı zamanda CHP ve İyi Parti’nin ekonomimizi düze çıkartacak bir programlarının da olmadığını göstermektedir. Onların tek bir programlarının olduğu anlaşılmaktadır. Siyaseten emperyalizme, ekonomik olarak IMF’ye teslimiyet." dedi

Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ercan Enç, CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz'ın IMF heyetiyle yaptıkları gizli görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Görüşmenin içeriğinin kamuoyuna açıklanmasını isteyen Prof. Dr. Enç, IMF programlarının çözüm olmadığını, çözümün üretim ekonomisinden geçtiğini belirtti.



Enç, şunları söyledi:



"Aydınlık Gazetesinin ortaya çıkardığı IMF ile gizli görüşme haberi Cumartesi gününden beri kamuoyunda tartışılmaktadır. Habere göre, CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz IMF heyeti ile Ankara’da beş yıldızlı bir otelde gizli bir buluşma gerçekleştirdiler. Bu buluşmayı ortaya çıkaran ve halkımızın bilgisine sunan Aydınlık Gazetesine teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir habercilik yapmışlardır.



Muhalefet partilerinin üst düzey yöneticileri, IMF ile niçin ve gizli bir biçimde görüşme yapar? Bu soruyu, IMF yetkilileri muhalefet partilerinin yöneticileri ile otelde niçin gizli görüşme yapar biçiminde de sorabiliriz.



Bu buluşma, alternatif bir hükümetin uygulayacağı politikalarla ilgili bir görüşme midir? Türkiye’de seçimlere üç yıldan daha uzun bir süre olduğuna ve bu sürede ekonominin o anki durumu kestirilemeyeceğine göre, acaba önümüzdeki yıl ülkeyi erken bir seçime götürecek siyasi planlar mı düşünülmektedir?



Bu gizli görüşme aynı zamanda CHP ve İyi Parti’nin ekonomimizi düze çıkartacak bir programlarının da olmadığını göstermektedir. Onların tek bir programlarının olduğu anlaşılmaktadır. Siyaseten emperyalizme, ekonomik olarak IMF’ye teslimiyet.



IMF ile buluşmak demek öncelikle para politikasının dış güçlere bırakılmasıdemektir. Merkez Bankası’nın dışarıdan emir ve talimat alması demektir. Kimilerine göre işte o zaman Merkez Bankası bağımsız olacaktır. IMF sadece para politikasını mı belirleyecek? Hayır, maliye politikasını da o belirleyecektir. Memur ve işçi maaşlarından, vergilere kadar geçmişte olduğu gibi her alanda söz sahibi olacaktır. IMF ile yapılan anlaşmalar sanıldığı gibi sadece ekonomi ile ilgili değildir. Açacakları krediler için siyasi ve dış politika ile ilgili ödünler de isteyecekler.



Ülkemizin düzlüğe çıkışının üretim ekonomisi ile bir Üretim Devrimi ile mümkün olduğunu savunuyoruz. IMF programlarını uygulamak bizi üretim ekonomisinden uzaklaştırır, borçlanma batağına sürükler. Anlaşılan hem CHP hem de İyi Parti’nin borçlanma ekonomisinden başka bir programları yoktur. Her iki parti de Kemal Derviş programlarına sıkı sıkı sarılmaktadır.



Biz bu gizli görüşmeden iki sonuç çıkartmaktayız: Birincisi, acaba 2020’de ülkeyi erken seçime zorlayacak planlar mı yapılmaktadır? İkincisi, her iki parti de ekonomide düzlüğe çıkışı IMF’de görmektedir.



Son olarak CHP ve İyi Parti’ye, IMF ile basından ve kamuoyundan gizlenen görüşmelerde nelerin konuşulduğunu millete açıklamalıdır."



