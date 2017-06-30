15 Temmuz’un kilit ismi Adil Öksüz’ün, Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’ye cezaevinde yaptığı ziyarete ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ünlü’nün ifadesine başvuruldu. Ahmet Mahmut Ünlü, ifadesinde, Adil Öksüz’ün FETÖ’nün en mahrem ve en üst düzey yetkilisi olduğunu belirtti. Ünlü, yurtdışına giden avukatı Fatih Oğuz’un telefonuna ByLock’u yükleyen kişinin de Adil Öksüz olduğunu söyledi.

FETÖ'den tutuklanan eski Isparta Valisi Memduh Oğuz'un oğlu olan ve Ahmet Mahmut Ünlü'nün avukatı Fatih Oğuz aranıyor.



Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 2012'de 15 Temmuz darbe girişiminin kritik ismi Adil Öksüz'ün kendisini Metris Cezaevi'nde ziyaret ettiğini belirtmişti. Ünlü, Öksüz'ün Fetullah Gülen'in selamını ve bir kitabını getirdiğini belirtmişti. Bu sır görüşmeyle ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ilginç tespitlere ulaşmıştı. 9 Eylül 2012'de gerçekleşen ziyaretin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izni ile gerçekleştirildiği anlaşılmıştı. İkilinin görüşme kayıtlarına ulaşmak isteyen savcılık kayıtların ortada olmadığını tespit etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kayıtları kim ya da kimlerin yok ettiğini araştırmaya almıştı.



ÖKSÜZ FETÖ'NÜN EN ÜST DÜZEY YETKİLİSİ



Sabah'ın haberine göre, soruşturma kapsamında Ahmet Mahmut Ünlü'nün de mağdur olarak ifadesine başvuruldu.



İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade veren Ünlü şunları söyledi:



"2012 yılında Adil Öksüz ile cezaevindeki görüşmemi avukatım Fatih Oğuz ayarlamıştı. Darbe girişiminden yaklaşık 6-7 ay önce ben avukatım Fatih Oğuz'a Adil Öksüz ile görüşüyor musunuz diye sordum. O da 'Görüşmüyoruz, o çok sıkı takipte, onunla görüşmek tehlikeli ben görüşmüyorum' dedi. Darbeden sonra da ben basındaki fotoğraflar ile yanıma gelen şahsın aynı şahıs olduğunu, Adil Öksüz olduğunu tespit ettim. Ben yaşadığım süreçteki edindiğim ve yaşadığım bilgiler ve görgüler hep birlikte değerlendirildiğinde Adil Öksüz'ün FETÖ'nün en mahrem ve en üst düzey yetkilisi olduğunu ortaya koymaktadır. Fatih Oğuz ayrıca bana Adil Öksüz'ün buluşacağı zaman kendisine mesaj attığını ve Üsküdar'daki evinde buluştuğunu söyledi. Fatih Oğuz, Lalegül Yayıncılık ve Reklam Sanayi Limited Şirketi'nin ortağıydı. Nisan 2017 içerisinde babası Memduh Oğuz FETÖ'den hapse girince, diğer ortaklar Fatih Oğuz'u ortaklıktan çıkardı. Ayrıca, Mayıs ayı içerisinde Hoca Ahmet Yesevi Derneği'nden de ByLock'çu olduğunu öğrendiğimiz de dernek başkanı istifasını istedi. Ben de kendisini avukatlığımdan azlettim."



FATİH OĞUZ'A BYLOCK'U ÖKSÜZ YÜKLEDİ



Yurtdışında olduğu belirlenen Avukatı Oğuz'un Fethullahçı Terör Örgütü'nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğunu kendisine itiraf ettiğini kaydeden Ahmet Mahmut Ünlü, "Fatih Oğuz, ByLock ile ilgili ilk olarak bana babası Memduh Oğuz tutuklandıktan sonra açıklamada bulundu. Babasında ByLock olmadığını, kendi telefonuna ByLock'u Adil Öksüz'ün yüklediğini ve kendisine benimle görüşeceksen bu program üzerinden seninle görüşelim dediğini söyledi. Ben aynı konuda daha önce ifade verdim." diye konuştu.



Cübbeli Ahmet Hoca Adil Öksüz'ün cezaevi ziyareti ile ilgili daha öncede "Gülen şu an aranan Adil Öksüz ile mektup ve Gülen'in el yazmalı bir kitabını gönderdi. Cezaevine gelen kitaplar kontrol edilirdi ancak Öksüz o gün kitabı doğrudan getirdi" demişti.



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