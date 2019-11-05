Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik'in Ahmet Altan ve Mehmet Altan paylaşımına tepki yağdı! Çevik kendisini böyle savundu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik'in Ahmet Altan ve Mehmet Altan hakkında verilen karar ile ilgili yaptığı açıklamaya tepki yağdı.

AK Partili Mehmet Metiner, İlnur Çevik'in ''Mehmet Altan beraat etti. Çook güzel haber'' paylaşımını alıntıladı ve şunları yazdı:

"Cumhurbaşkanımızın çevresinde danışman sıfatıyla bulunanların sözlerine dikkat etmeleri gerekir. Kişisel duygularınız ve düşünceleriniz bu kadar önemliyse resmî görevler üstlenmeyin kardeşim!

Herkes çok akıllı, bir tek biz mi deliyiz yoksa?"

MHP'Lİ ENGİNYURT'TAN TEPKİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekil Cemal Enginyurt da İlnur Çevik'e tepki göstedi.

Enginyurt, şunları aktardı:

"Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Barzaninin iş takipçisi İlnur Çevik,Altan kardeşler için"güzel oldu" diye sevinç çığlıkları atmış. Arkadaş! Altan kardeşler, Recep Tayyip Erdoğan düşmanı,İlnur Çevik Cumhurbaşkanı Başdanışmanı,nereye düştük?

At izi, domuz izine karıştı. Ne kadar fetösever varmış."

Gazeteci Ufuk Coşkun İlnur Çevik'e tepki göstererek "Fake hesap değilse CB danışmanı diye biliyoruz kendilerini" dedi.

İLNUR ÇEVİK KENDİSİNİ BÖYLE SAVUNDU

Tepki yağmasının ardından yeni açıklama yapan İlnur Çevik, 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece darbe girişimi sırasında çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak "16Temmuz 2016 saat 06.22. Biz Külliye önünde bomba yedik siz neredeydiniz?" diye yazdı.

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