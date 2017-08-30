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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu

AKP Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, AKP Sakarya Milletvekili Şaban Dişli'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiden sorumlu başdanışmanlığına getirildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu

AKP Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, AKP Sakarya Milletvekili Şaban Dişli'nin, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiden sorumlu başdanışmanlığına getirildiğini açıkladı.

AKP Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, sosyal medya hesabından AKP Sakarya Milletvekili Şaban Dişli'nin, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiden sorumlu başdanışmanlığı görevine getirildiğini açıkladı.

Fevzi Kılıç, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanlığına getirilen milletvekilimiz Şaban Dişli'ye başarılar diliyorum. Yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum. Hayırlı olsun" mesajını paylaştı. Şaban Dişli, Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde de başdanışmanlığını yapmıştı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #şaban dişli #AKP #tayyip erdoğan
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