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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 binin üzerinde IŞİD'li terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırat Kalkanı Harekatı'yla aralarında elebaşlarının da olduğu 3 binin üzerinde IŞİD'li teröristi etkisiz hale getirdik." dedi.AŞ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 binin üzerinde IŞİD'li terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, "Bugüne kadar aralarında Güney Asyalıların da olduğu 5 bin terör şüphelisini sınır dışı ettik. 53 bin kişiye de giriş yasağı koyduk.

Sınır bölgemizden DEAŞ'lı teröristleri tamamen temizleyerek 100 bin Suriyeli kardeşimizin bu bölgelere dönmesini sağladık. Fırat Kalkanı Harekatı'yla aralarında elebaşlarının da olduğu 3 binin üzerinde DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #erdoğan #ışid #Fırat Kalkanı
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