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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen zanlıya gözaltı

Eskişehir'de sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen zanlıya gözaltı
Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet büyüklerine sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından hakaret ettiği belirlenen S.D'nin adresine operasyon düzenledi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
Etiketler; #cumhurbaşkanı #erdoğan #Eskişehir #sosyal paylaşımlar #cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #hakaret #zanlı #gözaltı
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