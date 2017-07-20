Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet büyüklerine sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından hakaret ettiği belirlenen S.D'nin adresine operasyon düzenledi.Kaynak: AA
Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Eskişehir'de sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.
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