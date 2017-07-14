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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast davasında sanıklardan reddi hakim talebi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimine ilişkin süren davada sanıklar reddi hakim talebinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast davasında sanıklardan reddi hakim talebi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimine ilişkin süren davada sanıklar reddi hakim ve duruşmanın ertelenmesini talep etti. Mahkeme talepleri reddetti.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin dava üçüncü duruşmayla devam ediyor.

Davanın bugünkü duruşmasında da gerginlik yaşandı.

Biri firari 37 darbeci askerin de arasında olduğu 47 sanık duruşma salonuna yürüyerek girmek istemeyince jandarmayla gerginlik yaşandı.

10 SANIK SALONDAN ÇIKARILDI

NTV'nin haberine göre, gerginlik duruşma sırasında da devam edince Mahkeme Başkanı 10 sanığı salondan çıkardı.

Bunun üzerine sanıklardan Muhammet Murat İpek ve avukatı reddi hakim talebinde bulundu.

Diğer sanıklar ve avukatları da üzerlerinde psikolojik baskı oluştuğu gerekçesiyle duruşmanın ertelenmesini istedi.

TALEPLER REDDEDİLDİ

Savcı da bundan sonra mahkeme salonunda disiplini bozanlara disiplin hapsi verilmesi talebinde bulundu.

Ancak mahkeme heyeti talepleri reddetti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #erdoğan #cumhurbaşkanı
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