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Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabulü sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabulü sona erdi.

Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için geldiği Hamburg'da, ilk olarak Merkel ile bir araya geldi.

Kempinski Atlantik Otel'de gerçekleşen basına kapalı görüşme TSİ 21.36'da başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel'in görüşmesi 1 saat sürdü.



Görüşmede, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #cumhurbaşkanı #tayyip erdoğan
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