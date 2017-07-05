Korkunç kaza: Ölüler var
Korkunç kaza: Ölüler var
Manisa'da deprem
Manisa'da deprem
739 emniyet personeli görevine iade edildi
739 emniyet personeli görevine iade edildi
Adliyede dehşet saçtı
Adliyede dehşet saçtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamburg'da yapılacak G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'ya gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanHamburg'da yapılacak G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'ya gidecek. 
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada Erdoğan'ın, 7-8 Temmuz'da Hamburg'ta düzenlenecek 12. G20 Liderler Zirvesi'ne katılacağı bildirildi.

Açıklamada, G20 Zirvesi'nin, küresel gündemin başlıca konuları arasında yer alan güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyüme hedefine yönelik çalışmaların gözden geçirilmesi için önemli bir fırsat niteliği taşıdığı kaydedildi.

Uluslararası ticaret, kalkınma, istihdam, sağlık, dijitalleşmenin ekonomik ve sosyal etkileri, iklim değişikliği, terörle mücadele ve mülteci krizi gibi konuların da ele alınacak olmasının zirvenin önemini arttırdığı belirtilen açıklamada, zirvenin, küresel gündem ve G20'nin rolüne ilişkin Türkiye'nin görüşlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından liderlerle paylaşılmasına da imkan sağlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, Erdoğan'ın zirve dolayısıyla bazı liderler ve uluslararası kuruluşların yetkilileri ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesinin planlandığı da aktarıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #erdoğan #hamburg #G20 #liderler zirvesi
banner863
Önceki Haber
Gemlik'teki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı
Sonraki Haber
“Klasik Beş Çayı” müzikseverleri bir araya getirdi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.