Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

Ulusal Kanal muhabiri Gürkan Demir yapılan görüşmeye dahil değerlendirmelerde bulundu.Demir "Yapılan görüşme meclisin muhalefet kulisinde geçekleşti.Sürpriz bir görüşme oldu.Görüşmenin içeriği kendi grup toplantısında verdiği mesajlar olacağını tahmin ediyorum. İç ve dış politikaya dahil bazı sohbetler olacağını değerlendiriyoruz.İki siyasi liderde kurmayları ile birlikte sürpriz görüşmeyi gerçekleştirdiler."