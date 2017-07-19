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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 12.00'de Başbakan Binali Yıldırım'ı Beştepe'de kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul edecek. 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 12.00'de Başbakan Yıldırım ile bir araya gelecek. 

Kabul, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.

Bugün için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın resmi olarak programı görünmüyordu. 

Etiketler; #binali yıldırım #erdoğan #beştepe
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