BBC'ye röportaj veren Cumhurbaşkanı, "Eğer AB açık açık biz Türkiye'yi kabul edemiyoruz derse, bu bizi rahatlatır. B ve C planlarımızı hayata geçiririz. Avrupa Birliği bizim için vazgeçilmez değil, biz rahatız" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayın kuruluşu BBC'ye özel röportaj verdi.



HARDtalk programında Zeinab Badawi'nin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'nin zamanını çaldığını söyledi.



Uluslararası örgütün Ankara'ya 'Sizi kabul etmeyeceğiz' demesinin Türkiye'de bir rahatlamaya yol açacağını vurgulayan Erdoğan, "Biz sözlerimize sadığız. Eğer AB açık açık biz Türkiye'yi kabul edemiyoruz derse, bu bizi rahatlatır. B ve C planlarımızı hayata geçiririz. Avrupa Birliği bizim için vazgeçilmez değil, biz rahatız" dedi.



Cumhurbaşkanı, "Bir zamanlar, başbakanlığımın ilk döneminde, Türkiye Avrupa Birliği liderler zirvesi sürerken sessiz devrimi tamamlamış bir ülke olarak tanımlanıyordu. Şimdi ise aynı AB, bizi liderler zirvesine davet etmiyor, bizim zamanımızı çalıyor. Şu anki durum bu" diye konuştu.



'BİR SÜRE DAHA...'



Erdoğan'a göre, Türklerin çoğu artık AB'yi istemiyor ve uluslararası örgütün ikiyüzlü olduğuna inanıyor: "Tüm bunlara rağmen bir süre daha samimiyetle AB ile ilişkilerimiz sürecek. Bize ne getirecek, göreceğiz."



Erdoğan, Türkiye'de şu anda cezaevinde bulunanlardan yalnızca ikisinin sarı basın kartı sahibi olduğunu da bir soru üzerine aktardı.



ulusal.com.tr