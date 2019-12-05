Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ifadeyi kullananları lanetliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da Old Billingsgate binasında Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Erdoğan, "Bugün kendi milli güvenliği için hiç kimsenin icazetini aramadan operasyon düzenleyen, dış politikası bağımsız bir Türkiye var." dedi.

Erdoğan, "Suriye'nin topraklarında gözümüz yok ama gözü olanlar lütfen terk etsinler." diye konuştu.

Erdoğan, "Silah üzerinden, ölüm üzerinden, acı, kan, baskı ve tehdit üzerinden ülkemize kurulan tuzakların hepsi çöküyor." ifadesinde bulundu.

Erdoğan, "Türkiye'yi terörle, şantajla terbiye edeceklerini zannedenler, hedeflerine ulaşamamanın mahcubiyetini yaşıyor." dedi.

Erdoğan, "Milli hassasiyetleri yüksek sivil toplum örgütlerine, birçok yere kıyasla Birleşik Krallık'ta daha fazla ihtiyacımız var. Bunun için çok daha örgütlü, organize ve dayanışma içinde hareket etmenizi bekliyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, "Terör örgütlerine bilabedel on binlerce tırla silah, mühimmat, araç gönderenler bize paramızla silah vermediler, araç gereç vermediler." açıklamasında bulundu.

Erdoğan, "İslam bir barış dinidir. Dinimize asla terörü yaklaştıramazsınız, terörün yanına sıfat olarak İslam'ı koyamazsınız. Bu ifadeyi kullananları lanetliyorum." dedi.

Erdoğan, "Saygın ülkelerin saygısız bazı liderleri 'İslami terör' ifadesini kullanıyor. Bunu kabullenmemiz mümkün değil." diye konuştu.