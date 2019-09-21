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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bütün hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette

Amerika ziyareti öncesi "Sınırda hazırlıklar tamam." dedi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Açıklamayı Atatürk Havalimanı'nda yaptı. Kendisini New York'a götürecek uçağa binmeden hemen önce. Amerikan Başkanı Donald Trump ile görüşmeden mesajları gitti Washington'a

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bütün hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette

Amerika'nın terör örgütüne desteği her telefonda olduğu gibi yüz yüze görüşmede de gündeme gelecek.

Amerika, "PKK ile değil SDG ile çalışıyoruz" savunması yapıyor. Ancak Suriye Demokratik Güçleri'nin bir kılıf olduğunu anlattı Erdoğan. "SDP ve PKK iç içe" dedi.

Peki, Türkiye Patriot alacak mı?

Rusya'dan tedarik edilen S-400'lere ek olarak Patriotlar da alınabilir fakat "ortak üretim" olursa...

Basın toplantısında Erdoğan'a Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aileler de soruldu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #cmhurbaşkanı #recep tayyip erdoğan
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