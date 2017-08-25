Dikkat! KHK ile o maaşlara zam yapıldı
Dikkat! KHK ile o maaşlara zam yapıldı
Tüm doktorları ilgilendiren yeni karar açıklandı
Tüm doktorları ilgilendiren yeni karar açıklandı
Devlet memurları için flaş karar
Devlet memurları için flaş karar
Zekai Aksakallı'nın acı günü
Zekai Aksakallı'nın acı günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin en büyük güvencesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük zaferlerde ortaya konan azim ve kararlılık, aziz milletimizin, istiklali ve istikbali için mücadele ederken hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağının, her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek güce ve cesarete sahip olduğunun ispatıdır. Bu toprakları vatan kılmak için ecdadımızın ödediği bedeller ile milletimizin tüm dünyaya örnek olan mücadele azmi, sağlam temeller üzerine inşa ettiğimiz, her geçen gün gelişen ve büyüyen Cumhuriyetimizin en büyük güvencesidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin en büyük güvencesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük zaferlerde ortaya konan azim ve kararlılık, aziz milletimizin, istiklali ve istikbali için mücadele ederken hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağının, her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek güce ve cesarete sahip olduğunun ispatıdır. Bu toprakları vatan kılmak için ecdadımızın ödediği bedeller ile milletimizin tüm dünyaya örnek olan mücadele azmi, sağlam temeller üzerine inşa ettiğimiz, her geçen gün gelişen ve büyüyen Cumhuriyetimizin en büyük güvencesidir."

Etiketler; #erdoğan
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
TRT'nin unutulmayan spikerlerinden Mesut Mertcan'ı kaybettik
Sonraki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin en büyük güvencesi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.