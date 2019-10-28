Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Erdoğan: "Bundan bir asır önce başlattığımız ve Cumhuriyetimizi kurarak taçlandırdığımız İstiklal Harbimizin benzerini, farklı yöntemlerle veriyoruz.Türkiye, köklü devlet tecrübesi ve bir asra yaklaşan Cumhuriyet birikimiyle tüm sorunların üstesinden gelebilecek güç

ve kararlılığa sahip."