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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı

GÜNDEM 28.10.2019, 14:18 28.10.2019, 14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Erdoğan: "Bundan bir asır önce başlattığımız ve Cumhuriyetimizi kurarak taçlandırdığımız İstiklal Harbimizin benzerini, farklı yöntemlerle veriyoruz.Türkiye, köklü devlet tecrübesi ve bir asra yaklaşan Cumhuriyet birikimiyle tüm sorunların üstesinden gelebilecek güç
ve kararlılığa sahip."

Kaynak: AA
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