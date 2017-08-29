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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında "Ülkemiz tehditleri kaynağında etkisiz hale getirecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında "Ülkemiz tehditleri kaynağında etkisiz hale getirecektir" dedi.

 

Etiketler; #cumhurbaşkanı erdoğan #30 ağustos zafer bayramı
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