Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partililerle bayramlaşma töreni nedeniyle Haliç Kongre Merkezi'nde konuştu. Erdoğan, ABD'nin terör örgütü YPG'ye verdiği silahlarla ilgili konuştu. Erdoğan, "Hayati bir yanlış yaptıklarını anlayacaklar. Sınırlarımızda bir terör devleti kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Türkiye bir çadır devleti değildir, herkes bunu bilmelidir. Bu adımların hepsi NATO'daki işbirliğine aykırıdır. Türkiye’ye saldıranların başlarını inlerinde ezmeye devam edeceğiz. Bize zarar veriyor diye bu yılanları besleyenler, damarlarında o yılanların zehri ile uyanacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partililerle bayramlaşma töreni nedeniyle Haliç Kongre Merkezi'nde konuştu.



Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:



Öncelikle bugün anmamız gerekenler gazilerimiz ve şehitlerimizdir. Bin yıldır bu toprakları kanlarıyla suluyarak vatan yapan, özellikle terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da destan yazan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Önümüze çıkan her sıkıntının bir imtihan olduğunu biliyoruz.



Biz ülkemiz, milletimiz ve kardeşlerimiz için bu zaferi kazanmak istiyoruz. Türkiye bir yandan terör örgütlerinin hain saldırılarıyla, bir yandan diplomatik ayak kaydırmalarla aynı anda mücadele ediyor. Durmak yok yola devam, derdimiz bu.



Suriye sınırlarımız boyunca bir terör koridoru kurma girişimini, Fırat Kalkanı Harekatıyla sekteye uğratmıştık.



Fakat dost bildiğimiz ülkeler Türkiye'nin bütünlüğünü tehdit eden terör örgütleriyle birlikte yürüme konusunda sakınca görmüyorlar. (ABD'nin YPG'ye verdiği silahlar) Hayati bir yanlış yaptıklarını anlayacaklar. Sınırlarımızda bir terör devleti kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Türkiye bir çadır devleti değildir, herkes bunu bilmelidir. Türkiye'ye saldıranların başlarını inlerinde ezmeye devam edeceğiz. Bu adımların hepsi NATO'daki işbirliğine aykırıdır.



Meşru müdafaa hakkımızı engellemek isteyenlere mesajım şudur; terör örgütüyle yol yürürseniz bizimle bir geleceğiniz olmayacak çok iyi bilmelisiniz. Aynı şekilde ülkemizde darbe girişiminde bulunan terör örgütünün elebaşını ülkenizde bulundurarak Türkiye'nin gönlünde kapanmaz bir yara açıyorsunuz.



Geçtiğimiz 15 yılda Türkiye'yi kronik sorunlarında kurtarıp, ülkemizi bu seviyeye getirme başarısını hep birlikte gösterdik. Manşetlerle çarpışa çaprışa, partimize kurulan tuzakları boza boza bu günlere ulaştık. Bu yola sadece başımızı değil, bedenimizi, vücudumuzu bütün ruhumuzu koyduk. Birileri gibi fildişi kulelere kendimizi hapsetmedik. Nefesi kesilenler, niçin siyaset yaptığını unutanlar oldu. Bu dönemde makam mevkilere kendilerini kaptıranlar elbette oldu, bugün onların hiçbiri aramızda yok. Şayet kendilerini bir şekilde gizleyerek etrafta dolaşanlar varsa onların da hesaplarının görüleceği günler yakındır. AK Parti'nin ana omurgası sapa sağlam ayaktadır.



İstiyoruz ki bu metal yorgunluğunu giderelim güçlü bir şekilde 2019 Mart'ına Kasım'ına hazırlanalım. Ardından bir de ne geliyor olağan büyük kongremiz geliyor. Bu dayanışmamız, bu birlikteliğimiz farklı yerlere bir mesaj olacaktır. Bunu yapmak zorundayız, zira kimse birbirine ne gücenecek, ne gocunacak. Şunu unutmayın AK Parti bu ülkede ilklerin partisidir ve olmaya devam edecektir. Hele hele bildiğiniz, bulduğunuz bir FETÖ terör örgütü üyesi varsa bunları bildireceksiniz, bildirmiyorsanız sorumlusunuz. Bakınız bey bey Pensilvanya'da çiftlikte yaşıyor değil mi? Amerika bunu niye bize vermiyor? Buradan da bir şey anlamanız gerekiyor.



ulusal.com.tr