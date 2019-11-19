Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye S-400 resti

S-400'ler konusunda Amerika ile çözüm aranacağını hatırlattı. Ancak bu çözümün Türkiye'nin füzelerden vazgeçeceği anlamına gelmeyeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Meclis grup toplantısında iç ve dış politikaya ilişkin değerlendirmeler yaptı. Erdoğan, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinden Türkiye'nin vazgeçmeyeceğini vurguladı, "Washington'a ilettik" dedi.

Türkiye'nin F-35 programından çıkartılmasına da tepki gösterdi Erdoğan. Farklı ülkelerden yeni savaş uçaklarına ise yeşil ışık yaktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'den gelen "Tank Palet Katar'a satıldı" iddialarına da yanıt verdi. İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

HDP'nin arkasında PKK'nın olduğunu ifade eden Erdoğan, CHP'nin teröre net tavır alamadığını savundu.



ulusal.com.tr