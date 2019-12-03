Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Adil Öksüz' açıklaması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Londra ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, bir gazetecinin sorusuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Adil Öksüz' açıklamalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

" Aslında bu ifade bu haddini bilmez malum kişi, bu ülkeden kaçmıştır ama sürekli olarak ne yazık ki gittiği ülkelerin yönetimleri tarafından koruma altında. Şu anda ona benzer binlerce FETÖ'cü terörist buralarda yaşıyor. Biz bunların iadesini istedik, adreslerini verdik. Maalesef bize bunları teslim etmediler. Şu anda bununla ilgili böyle bir durum yok. İçişleri Bakanlığı'mız yapılacak herhangi bir operasyonla karga tulumba alır gelir mi, o ayrı bir konu."