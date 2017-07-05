Türkiye ile Almanya arasındaki kriz de giderek tırmanıyor. Bu kez Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya'da konuşmasının engellenmesiyle ilgili konuştu. Erdoğan, "Almanya konuşmama izin vermeyerek intihar ediyor." dedi.

G20 zirvesi için Almanya'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türk vatandaşlarına hitap etmesinin engellenmesi Almanya ile Türkiye arasındaki gerilimi tırmandırdı.



Alman hükümetinin Türk vatandaşlara "videomesaj" yoluyla hitap edilmesini de yasaklamasından sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Alman Die Zeit gazetesine konuştu.



Erdoğan, "Almanya, benim konuşmama izin vermeyerek intihar ediyor" dedi.



Almanya'nın FETÖ'cüleri iade etmediğini hatırlatan Erdoğan, FETÖ taraftarları iade edilene kadar Almanya'yı teröristleri koruyan bir ülke olarak göreceğini belirtti.



Almanya ile Türkiye'nin birbirine ihtiyacı olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile arasında bir problem olmadığını söyledi.



Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Almanya Başbakanı Almanya Merkel ile yarın saat 19.00'da görüşeceğini açıkladı.





ulusal.com.tr