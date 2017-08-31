İzmir'de cezaevi servis aracı geçişi sırasında patlama
İzmir'de cezaevi servis aracı geçişi sırasında patlama
Fenerbahçe, Salih Uçan'ı resmen açıkladı
Fenerbahçe, Salih Uçan'ı resmen açıkladı
Güney Kore, Kim Jong Un için suikast ekibi hazırlıyor!
Güney Kore, Kim Jong Un için suikast ekibi hazırlıyor!
SON DAKİKA: Deprem oldu
SON DAKİKA: Deprem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

Erdoğan mesajında, "Bayramın ailelerimize, milletimize, islam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini, sıkıntıları aşmamıza vesile olmasını diliyorum" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
<

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı mesajı yayınladı.

Erdoğan, "Bayramın ailelerimize, milletimize, islam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini, sıkıntıları aşmamıza vesile olmasını diliyorum" dedi.

Erdoğan, "Terör örgütlerine de onları maşa olarak kullanan karanlık odaklara da aziz milletimizin asla boyun eğmeyeceğini biliyoruz. Bizler demokrasimizle, ekonomimizle, dış politikamızla ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarına kadar yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

Etiketler; #cumhurbaşkanı erdoğan #Kurban Bayramı #mesaj
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in öldükten sonraki görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Polis Başmüfettişi görevlendirildi
Sonraki Haber
Fenerbahçe, Salih Uçan'ı resmen açıkladı (Son dakika transfer haberleri)
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.