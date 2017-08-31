Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı mesajı yayınladı.
Erdoğan, "Bayramın ailelerimize, milletimize, islam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini, sıkıntıları aşmamıza vesile olmasını diliyorum" dedi.
Erdoğan, "Terör örgütlerine de onları maşa olarak kullanan karanlık odaklara da aziz milletimizin asla boyun eğmeyeceğini biliyoruz. Bizler demokrasimizle, ekonomimizle, dış politikamızla ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarına kadar yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.
Erdoğan mesajında, "Bayramın ailelerimize, milletimize, islam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini, sıkıntıları aşmamıza vesile olmasını diliyorum" dedi
<
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı mesajı yayınladı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.