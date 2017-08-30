Erdoğan'dan BM Genel Sekreteri'ne Myanmar telefonu
Erdoğan'dan BM Genel Sekreteri'ne Myanmar telefonu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Sekreteri'ne Myanmar telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'i Myanmar konusunda aradı. Konuşmada Erdoğan, Myanmar yönetimi üzerinde baskı uygulanması gerektiğini söyledi. Erdoğan, "BM acil olarak müdaale etmeli" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Sekreteri'ne Myanmar telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'i Myanmar konusunda aradı. Konuşmada Erdoğan, Myanmar yönetimi üzerinde baskı uygulanması gerektiğini söyledi. Erdoğan, "BM acil olarak müdaale etmeli" dedi.
 

Etiketler; #Myanmar #Birleşmiş milletler #recep tayyip erdoğan #cumhurbaşkanı erdoğan
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