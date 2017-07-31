Erdoğan'dan Büyükerşen'e geçmiş olsun telefonu
Erdoğan'dan Büyükerşen'e geçmiş olsun telefonu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyükerşen'e geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıda bulunulan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyükerşen'e geçmiş olsun telefonu

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 29 Temmuz günü yaşadığı saldırı nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı  Yılmaz Büyükerşen'i arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, görüşme sırasında Büyükerşen'den konuyla  ilgili ayrıntılı bilgi aldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  "Büyükerşen, Cumhurbaşkanına şehirlerde yaşanan mafyalaşma ve  çeteleşmenin nedenleri ve mevcut yasal düzenlemelerdeki bazı boşluklar hakkında  detaylı bilgi arz etti. Büyükerşen konunun sadece Eskişehir ile sınırlı  tutulmaması gerektiğini, şehirlerde gerek hükümet gerek yerel yönetimlerin yapmış  olduğu yatırımlarla oluşan rantların, kamu yararı yerine, yasal boşlukları fırsat  bilen ve adı kanun dışı çeşitli işlerle anılan grupların eline geçtiğini, bu  durumun da şehirlerde başta huzur ve güvenlik olmak üzere ciddi sorunlara yol  açtığını aktardı. Cumhurbaşkanı, Büyükerşen'den bu konudaki görüş ve  düşüncelerini bir rapor halinde kendisine iletmesini istedi."


Kaynak: AA
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