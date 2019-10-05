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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan denetimli serbestlik açıklaması - Son dakika 5 Ekim 2019 Cumartesi genel af, şartlı ceza indirimi ve infaz sürelerinde değişiklik haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargı reformu ile ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, "Şimdi reform belgesi çerçevesindeki ikinci paketin hazırlıkları yapılıyor. Bu kapsamda idarelerin taraf olduğu bazı uyuşmazlıklarla ilgili zorunlu sulh yolu için müstakil bir düzenleme öngörülüyor. Denetimli serbestlik süresi yeniden belirleniyor" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan denetimli serbestlik açıklaması - Son dakika 5 Ekim 2019 Cumartesi genel af, şartlı ceza indirimi ve infaz sürelerinde değişiklik haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargı reformu ile ilgili açıklama yaptı.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Yeni yasama döneminde Meclisimizden en büyük beklentimizden biri, yargı reformu çerçevesinde hazırlanan kanun tekliflerini sonuçlandırmaktır.

Amacımız böylesine önemli bir konunun komisyonlardan ve Genel Kurul'dan mümkün olan en geniş uzlaşmayla geçmesidir.

Çocukların anne babaya tesliminin icra ve iflas sisteminin dışına çıkartılması konusu da ikinci pakette yer alıyor.

Yoksulluk nafakası ile ilgili tartışmaları sona erdirmeye yönelik düzenleme de ikinci pakette yer alacak başlıklardan biri.

Şimdi reform belgesi çerçevesindeki ikinci paketin hazırlıkları yapılıyor. Bu kapsamda idarelerin taraf olduğu bazı uyuşmazlıklarla ilgili zorunlu sulh yolu için müstakil bir düzenleme öngörülüyor.

Denetimli serbestlik süresi yeniden belirleniyor."

ulusal.com.tr

Etiketler; #cumhurbaşkanı #recep tayyip erdoğan #genel af #şartlı ceza indirimi #infaz sürelerinde değişiklik #denetimli serbestlik
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