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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Memurları Kanunu (657) açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası'nda düzenlenen "Bir İnsan Hakları İhlali Olarak 15 Temmuz" panelinde konuştu. Erdoğan, "Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi 657'dir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Memurları Kanunu (657) açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Memurları Kanunu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ankara Ticaret Odası'nda düzenlenen "Bir İnsan Hakları İhlali Olarak 15 Temmuz" panelinde konuşan Erdoğan, "Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi 657'dir" dedi.

Erdoğan şunları söyledi:

Devlet besledi, devlete ihanet ettiler bunlar. Zaten Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi de 657'dir (Devlet Memurları Kanunu). Bu 657'nin de eğer bir mutabakat sağlanabilse aynen batıda olduğu gibi, 657'nin memur-işçi ayrımı değil, tamamıyla çalışanlar olarak değiştirilmesi lazım. Bu olduğu zaman zaten çok daha isabetli adımların atıldığını göreceğiz.

ulusal.com.tr

Etiketler; #edoğan #ankara ticaret odası #657 #devlet memurları kanunu
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