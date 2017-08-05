Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen Diyanet İşleri Başkanlığı Doğu ve Güneydoğu Öğrencileri Yaz Etkinliği kapanış programına katıldı. Erdoğan, "Çeşitli platformlarda kimilerinin yeni nesil konusunda ümitsizliğini dile getirdiğini görüyorum. Ben ise tam tersine yeni nesilden, yani sizlerden ümitliyim. Onlar gibi ümitsizliğim yok" dedi. Ayrıca Erdoğan, "İmam Hatip'e tahammül edemediler. Farklı bir nesil gelir endişesi taşıdılar. Sırf bunun için eğitim sistemi alt üst edildi. Diğer liselerin mezunlarına sözüm yok. Kaliteyi oralarda da arayacağız. FETÖ işte bu zaafı kullanarak memleketimizin başına bela oldu. Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu konuda çok eksiği var. Defalarca bu ikazı yaptık. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki çalışmalarda çok ama çok geç kalmıştır." ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen Diyanet İşleri Başkanlığı Doğu ve Güneydoğu Öğrencileri Yaz Etkinliği kapanış programına katıldı.



Erdoğan burada şunları söyledi:



"KİMİLERİNİN AKSİNE YENİ NESİLDEN ÜMİTLİYİM"



Çeşitli platformlarda kimilerinin yeni nesil konusunda ümitsizliğini dile getirdiğini görüyorum. Ben ise tam tersine yeni nesilden, yani sizlerden ümitliyim. Onlar gibi ümitsizliğim yok. Allah'ın rahmetinden ümidimizi kesmeyeceğiz. Tarihini, kültürünü, medeniyetini bilen, kendini her alanda en iyi şekilde yetiştiren bir neslin geldiğine inanıyorum, bu nesli karşımda görüyorum. İnşallah sizler ülkemizi ve milletimizi bugün bulunduğu yerden çok daha ilerilere taşıyacaksınız. Bunun için Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonlarını biz sizlere emanet ettik. Biz göremeyeceğiz ama siz inşallah o günleri görecek ve yaşayacaksınız.



"ÜSTÜNLÜK KÜRTLÜK VE TÜRKLÜKTE DEĞİL"



7 Haziran seçimlerinde biraz başarı gördüler, hemen ardından sokaklara çağırdılar ve 53 kişinin ölümüne neden oldular. Hani siz Kürtlerin temsilcisiydiniz? Nasıl iş bu? Şu anda bizim hükümetimizde, partimizde Kürt kardeşlerim var. Az önce size hitap eden Bekir Bozdağ Bey Kürttür. Aynı şekilde Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek Bey Kürttür. Benim genel başkan yardımcım Mehdi Eker Bey Kürttür. Bizim böyle bir derdimiz yok. Üstünlük Kürtlük ile Türklük ile değil, kim Allah'a daha yakın ise o üstündür.



"BUNLAR ALÇAK"



Bölücü örgütün gençlerimize vaat edebileceği hiçbir gelecek yok. Bunlar alçak! Terör örgütü tarafından hunharca öldürülen öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum. Örgütün din görevlilerimize yönelik saldırıları da hiç kesilmemiştir. Biliyorlar ki camiden terörist çıkmaz. İmam Hatip alerjisinin sebebi farklı nesil gelir endişesiydi. Eğitim sistemimiz defalarca alt üst edilmiştir. FETÖ bunu kullandı. Diyanet İşleri Başkanımızın ciddi eksikleri olduğunu söylemek isterim. Diyanet İşleri Başkanlığı Doğu ve Güneydoğu'daki çalışmalarda çok geride kalmıştır. Hiçbir boşluk bırakmamak mecburiyetindeyiz. Birileri gelip dolduruyor.



"VAAZ KÜRSÜSÜNDEN TERÖRİST ÇIKMAZ"



Örgütün amacının, bölgedeki çocuklarımızı hem okuldan hem camiden kopartarak kendi sapkın ideolojilerinin kulu, kölesi, robotu yapmak olduğu açıktır. Niye? Çünkü biliyorlar ki camiden, mescitten, o minberlerden, o mihraptan, o vaaz kürsüsünden terör ve terörist çıkmaz.



"DİYANETİN BU KONUDA ÇOK EKSİĞİ VAR"



Ülkemizde zihinleri bilgiyle, gönülleri imanla dolu nesiller yetişmesi birilerinin hep korkulu rüyası olmuştur. Bir dönem zirveye çıkan imam hatip okulu alerjisinin gerisindeki sebep de budur. Ona da tahammül edemediler. Niye? Çünkü imam hatipte farklı bir nesil gelir endişesi taşıdılar. Sırf bunun için eğitim sistemimiz defalarca altüst edilmiştir. Bunu söylerken diğer düz, Anadolu, fen, bunları asla bir kenara koymak, böyle bir düşüncemiz yok, oraların mezunlarına da bizim şiddetle ihtiyacımız var. Onların üzerinde de özel çalışmalarımız var. Kaliteyi oralarda da arayacağız. FETÖ terör örgütü, işte bu zaafı kullanarak ülkemizde kök salmış ve milletimizin başına bela olmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığımızın aslında bu konuda ciddi eksiklikleri olduğunu da söylemek isterim. Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda çok ama çok geç kalmıştır. Defalarca bu ikazları meydanlarda yaptık, özel görüşmelerimizde yaptık, özellikle Güneydoğu, Doğu, buralardaki çalışmalarda geç kaldık.



"BUNLARDA YALAN DOLAN ÇOK, TAKİYE ÇOK"



Şu anda yargı sürecinde ne yalanlar söylüyorlar. 'Ben o değilim' diyor. Görüntüler ortada... Çünkü bunlarda yalan meşrudur. Takiye ise takiye de var. Bunlarda yalan dolan çok. Ümmeti böyle parçaladılar. Ama yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bunlarınki daha erken yanacak inşallah.



"İSTİSMAR ARAÇLARINI ELLERİNDEN ALACAĞIZ"



Aynı şekilde DEAŞ... Onlarla da çok ciddi mücadelemiz var. İçeride ve dışarıda. PKK ile aynı şekilde, PYD ile aynı şekilde mücadeleyi sürdüreceğiz bu can bu bedende olduğu sürece... Aynı örgütlerin istismar araçlarını da ellerinden almamız şart.



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