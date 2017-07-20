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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kıbrıs' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiç kimse, Türkiye’nin, Kıbrıs Türk halkının ilanihaye çözümsüzlüğün mağduru olarak kalmasına, hiçbir hukuki temeli bulunmayan kısıtlamalara maruz bırakılmasına seyirci olmasını beklememelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kıbrıs' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanKıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Artık hiç kimse, Türkiye’nin, Kıbrıs Türk halkının ilanihaye çözümsüzlüğün mağduru olarak kalmasına, hiçbir hukuki temeli bulunmayan kısıtlamalara maruz bırakılmasına seyirci olmasını beklememelidir. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da her zaman Kıbrıs Türk'ünün yanında olmaya devam edecek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'ini desteklemeyi sürdürecek, gerek Kıbrıs Adası'nda gerek doğu Akdeniz'de barış, özgürlük ve istikrar ortamının teminatı olacaktır."


Kaynak: AA
Etiketler; #erdoğan #Kıbrıs #43.yıldönümü
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