Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya tezkeresi açıklaması

Türkiye ve Libya mutabakatında yeni bir adım daha atılıyor.

2 anlaşma yapılmış, önce deniz yetki alanlarını belirlenmişti. Sıra askeri işbirliğini geliştirmeye geldi.

AK Parti İl Başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya'ya asker gönderme tartışmalarına değindi.

Erdoğan "Davet gelirse gideriz" dedi.

Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerinin hemen ardından Libya'nın yasal meşru hükümetinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Hafter'e karşı Türkiye'den resmi olarak askeri destek isteyeceklerini duyurdu.

Başkent Tunus'ta konuşan Başağa, Hafter'in ülkesinde yabancı askerlere üs verdiğini söyledi.



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