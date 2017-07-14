Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla "Bir İnsan Hakları İhlali Olarak 15 Temmuz" paneli düzenlendi. Erdoğan, panelde bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla "Bir İnsan Hakları İhlali Olarak 15 Temmuz" paneli düzenlendi.



Panelde konuşan Erdoğan şunları söyledi:



Milleti millet yapan 15 Temmuz gibi karanlığın aydınlığa döndüğü hadiselerden ortaya çıkar.



Milletimiz tankların üzerine gitti, silahlardan kaçmadı.



Milletimizden hiç beklemedikleri bu tepki morallerini bozdu, kontrolü kaybetmelerine yol açtı.



Utanmadan "Amerika müsade ederse Türkiye giderim diyor" seni ben çağırdım niye gelmedin.



Buraya gelirse ne olacağını biliyor. Allah bütün şehitlerimizin hesabını soracaktır, intikamını da alacaktır.



Rabbim, bizleri bu millete hizmetle görevlendirdiği için hamdediyorum.



Türkiye 15 Temmuz'dan sonra çok daha güçlü. Aydınlık geleceğe yürüyoruz.



15 Temmuz, bir dolara satın alınan taşeronlarla yapılmaya çalışılan bir işgal girişimidir.



Bu Türkiye'nin daha önce gördüğü darbelerden çok farklıydı. Çünkü 15 Temmuz'un amacı milleti ve devleti esir almaktı.



O gece hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 250 iken, öldürülen darbecilerin sayısı sadece 35'tir. İşte bu rakamların üzerinde de düşünmemiz lazım. Şayet Türkiye bir hukuk devleti olmasaydı, adaleti gözeten bir ülke olmasaydı, en azından o gece darbede fiilen rol alan 10 binlerce hain şu anda cezaevlerinde değil, rastgele açılmış çukurlarda yatıyor olurdu.



Öldürülen hainlerin tamamı çatışmalarda ölmüştür.



Katillerin haklarıyla ilgilenen anlayış bizi üzüyor.



Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri de 657'dir. Kanunun memur işçi ayrımı değil, çalışanlar olarak değişmeli.



Biz size teröristlerle ilgili binlerce dosya verdik, bizde yargı var dediniz. Kusura bakmayın bizde de yargı var.



Türkiye'nin insan hakları alanında katettiği mesafe, sessiz devrim olarak adlandırılmıştır.



Sadece ideolojik saplantıları ve siyasi ihtirasları sebebiyle dış dünyaya kendi ülkesini karalayan bir ana muhalefetin bulunmasının en büyük zaafımız olduğunu da huzurlarınızda itiraf etmek istiyorum. Darbecilere karşı değil, darbecilerin, teröristlere karşı değil, teröristlerin safında yer alan ana muhalefetimize en güzel cevabı, her seçim sandığında milletimiz veriyor



OHAL AÇIKLAMASI



Bütün rahatsızlıklar sona erdiğinde OHAL'i kaldıracağız. Bunlar bitmeden kimse bizden OHAL'i kaldırmamızı beklemesin.



Kim ki ülkemizi taciz ediyorsa bilsin ki anında angajman kuralları uygulanır ve yaptıklarını ağır ödetiriz.



Antalya'da nasıl G20 zirvesi yaptık, Hamburg'ta nasıl bir G20 zirvesi yaptılar. Hamburg'ta ortalığı yakıp yıktılar.



ADALET YÜRÜYÜŞÜ



Çok hasta olduğu için Mardin Belediye Başkanı serbest bırakıldı, bu nasıl hasta yürüyüşte yürüyor?



Bugün bize insan hakları konusunda eleştiriler getiren, sözde adalet yürüyüşlerine çıkan muhalefet partisinin geçmişi ise tarihimizin en utanç verici insan hakları ihlalleriyle, bunlara verdiği desteklerle doludur.



Milletten alamadıkları yetkiyi kaosla elde etme peşindeler, asla başaramayacaklar.



Yürüyüşü de yaptın rahatça, mitingi de yaptın rahatça. Bunu sana biz sağladık. Bak şu anda OHAL var. OHAL olmasaydı, başka şeyler de olabilirdi. Bak huzur içinde bunu yaptın. Acaba bir teşekkür geldi mi? Gelmez, onların kitabında bu yok.



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