Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Şayet bir yerde oyumuz düşmüşse, hele hele milletvekili ve belediye başkanı sayımız azalmışsa hiçbir şey yok gibi hareket edemeyiz." dedi.

"Ülkemize husumet besleyenleri şaşırtmak en büyük şereftir"

Erdoğan, "Ülkemize ve milletimize husumet besleyenleri şaşırtmak, bizim için en büyük şereftir." ifadesini kullandı.

"Türkiye'nin tüm milli meselelerinde yıkıcı bir tavır içerisinde"

"CHP Genel Başkanı, Türkiye'nin tüm milli meselelerinde sinsi, hasmane ve yıkıcı bir tavır içindedir." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu zatın kendi geçmişinden, kendi köklerinden utanması bizi ilgilendirmez. Ama hiç kimsenin milletimizin tarihine, ecdadın aziz hatırasına haksızlık etmesine rıza gösteremeyiz. Kendi ülkesini küresel sermayeye kötüleyerek dış yatırım gelmesinin önüne geçmeye çalışmanın adı, ihanetin dik alasıdır."

"Gereği neyse bunlara cevabını vereceğiz"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Grup Başkanvekilimiz Özlem Hanım'a 'susturun bu kadını' diyecek kadar ahlaksız, edepsizce davranan CHP yetkililerine prim verecek değiliz. Başkanları şahsıma, bir diğeri yine bir konuşmasında şahsıma Parlamentonun çatısı altında her türlü hakareti edepsizce yaptılar. Bunların edepsizlikleri karşısında artık susmak diye bir şey yok. Gereği neyse aynen bunlara cevabını vereceğiz."

"Faizlerin çok daha düştüğü bir yıl olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2020, inşallah faizlerin çok daha düştüğü bir yıl olacak." diye konuştu.

Erdoğan, "Artık dövizle borçlanma değil yerli, milli parayla adım atma dönemine döndük, bunu başarıyla yürütmek durumundayız. Yatırımcılarımıza sesleniyorum, endişe etmeyin, tereddüt etmeyin, lütfen kendi sektörünüzde yatırım yapmaya devam edin." ifadelerini kullandı.

"Bizim şu anda IMF ile işimiz yok"

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hükümete geldiğimizde adeta kucağımızda bulduğumuz 23,5 milyar dolar IMF borcunu son kuruşuna kadar Mayıs 2013'te yine biz ödedik ve o defteri kapattık. Bizim şu anda IMF ile işimiz yok. Biz bize yeteriz."