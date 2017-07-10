Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta şehit olan polis memuru Ali Yardımcıoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, zırhlı polis aracının çarpması sonucu şehit olan polis memuru Yardımcıoğlu'nun ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta şehit olan polis memuru Ali Yardımcıoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta şehit olan polis memuru Ali Yardımcıoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.
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