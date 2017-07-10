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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta şehit olan polis memuru Ali Yardımcıoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta şehit olan polis memuru Ali Yardımcıoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, zırhlı polis aracının çarpması sonucu şehit olan polis memuru Yardımcıoğlu'nun ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #cumhurbaşkanı #erdoğan #şehit ailesine taziye telgrafı
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