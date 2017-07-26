AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla AKP’li bakan ve vekiller yarın AKP Genel Merkezinde bir araya gelecek. Sık sık partide "Metal yorgunluğu" söylemiyle tasfiye mesajları veren “Erdoğan’ın vekillere buluşarak kongre süreciyle ilgili talimatlar vereceği iddia ediliyor.

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Kabine revizyonun ardından grup toplantısında yaptığı konuşmayla parti kadrolarına tasfiye mesajları veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sürpriz bir çağrı yaptı. Erdoğan’ın çağrısıyla AKP'li bakan ve milletvekilleri Perşembe günü bir araya gelecek.



Toplantı saat 11:00’de AKP genel merkezinde yapılacak.



AKP Genel Merkezi'nde çarşamba günü de partili hukukçu milletvekilleri saat 11'de toplanmışlardı.



Kulislerde Erdoğan'ın, Meclis tatile girmeden önce vekillerle buluşarak kongre süreciyle ilgili talimatlar vereceği konuşuluyor.





ulusal.com.tr