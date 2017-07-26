Kabine revizyonun ardından grup toplantısında yaptığı konuşmayla parti kadrolarına tasfiye mesajları veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sürpriz bir çağrı yaptı. Erdoğan’ın çağrısıyla AKP'li bakan ve milletvekilleri Perşembe günü bir araya gelecek.
Toplantı saat 11:00’de AKP genel merkezinde yapılacak.
AKP Genel Merkezi'nde çarşamba günü de partili hukukçu milletvekilleri saat 11'de toplanmışlardı.
Kulislerde Erdoğan'ın, Meclis tatile girmeden önce vekillerle buluşarak kongre süreciyle ilgili talimatlar vereceği konuşuluyor.
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.