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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonu olan milli takımı kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonu olan milli takımı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası finalinde Büyük Britanya'yı 76-69 yenerek şampiyon olan milli takımla ilgili paylaşımda bulundu.

Erdoğan, "#12CesurYürek" etiketini kullanarak, "23. Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonu olan milli takımımızı gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası #Cumhurbaşkanı Erdoğandan tebrik #Türkiye Erkek Milli Takımı #twitter
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