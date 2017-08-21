Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün'e gerçekleştireceği ziyaretten önce Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün'e gerçekleştireceği ziyaretten önce Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulunuyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ordudaki atamalardan rahatsız olduğu iddia edilen Zekai Aksakallı ile ilgili olarak 'Askerlikte kırgınlık olmaz' dedi



