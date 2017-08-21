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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zekai Aksakallı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün'e gerçekleştireceği ziyaretten önce Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zekai Aksakallı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün'e gerçekleştireceği ziyaretten önce Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ordudaki atamalardan rahatsız olduğu iddia edilen Zekai Aksakallı ile ilgili olarak 'Askerlikte kırgınlık olmaz' dedi

Etiketler; #erdoğan #Ürdün
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