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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erzurum Kongresi’nde ortaya çıkan ruhla ilerlemeye devam ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Günümüzde de Erzurum Kongresi’nde ortaya çıkan, milli mücadeleyi zafere ulaştıran o şuur ve o ruhla, ülkemizi geliştirmeye, birlik ve beraberlik içinde ilerlemeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erzurum Kongresi’nde ortaya çıkan ruhla ilerlemeye devam ediyoruz

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Temmuz Erzurum Kongresi’nin 98. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 

Erdoğan, istiklal mücadelesinin hedeflerinin ve ilkelerinin tespitinde belirleyici rol oynayan, milletin özgürlük yolundaki azim ve kararlılığını tüm dünyaya duyuran Erzurum Kongresi'nin, Cumhuriyete uzanan yolun temel taşlarından biri olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milli sınırlar içinde vatanın bölünmez bütünlüğüne dikkati çeken, 'manda ve himaye kabul olunamaz' ilkesiyle bağımsızlığımıza yönelik tehditlere ve yabancıların müdahalesine karşı konulacağını belirten Erzurum Kongresi, bölgesel bir kongre olarak planlanmasına rağmen, milli iradenin vurgulandığı ulusal bir kongreye dönüşmüştür. Bizler günümüzde de Erzurum Kongresi’nde ortaya çıkan, milli mücadeleyi zafere ulaştıran o şuur ve o ruhla, ülkemizi geliştirmeye, birlik ve beraberlik içinde ilerlemeye devam ediyoruz. Erzurum Kongresi’nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yad ediyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."


Kaynak: AA
Etiketler; #cumhurbaşkanı erdoğan #Erzurum Kongresi #milli mücadele
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