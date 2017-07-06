Başbakanlık kalkışmada NATO'ya dikkat çekti
Başbakanlık kalkışmada NATO'ya dikkat çekti
Bu sabah gözaltına alındılar
Bu sabah gözaltına alındılar
Meteorolojiden 'orman yangını' uyarısı
Meteorolojiden 'orman yangını' uyarısı
Öldürüldüler... Az önce açıklandı
Öldürüldüler... Az önce açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi öncesinde bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için akşam saatlerinde geleceği Hamburg'da, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel'in, Kempinski Atlantik Otel'de gerçekleştireceği görüşme, basına kapalı olacak.
Görüşme, TSİ'ye göre 21.30 ile 22.15 saatleri arasında gerçekleşecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #G20 #liderler zirvesi #erdoğan #Merkel
banner863
Önceki Haber
Apartheid döneminde insanların evliliklerine bile müdahale edildi'
Sonraki Haber
Ben Youssef Kasımpaşa'da
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.