İstanbul'da düzenlenen Dünya Petrol Kongresi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Türkiye olarak enerji kaynaklarının insanlığın huzur ve refahına katkı sağlayacak şeklide kullanılmasını savunuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan' İstanbul'da düzenlenen Dünya Petrol Kongresi’nde konuştu.



Enerji konusunda Türkiye'nin önemine vurgu yapan ve "İlk önceliğimiz Güney gaz koridorumuzdur" diyen Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:



Ülkemiz jeopolitik konumu gereği önemli bir noktadadır. Transit bir ülke olarak elimizden geleni yapıyoruz. Siyasi istikrarımız ve ekonomik gelişmişliğimizle hatırı sayılı bir aktör konumundayız. Azerbeycan doğalgazının ülkemize sevkine olanak sağlayan Bakü-Tiflis-Ceylan hattını devreye aldık. Şimdi sırada TANAP hattı var. Hazar ve Ortadoğu bölgesinden ülkemize ve Avrupa'ya gaz taşınacaktır. 2020 yılında devreye girmesini bekliyoruz.



Dünyanın en önemli gaz tedarikçiklerinden biri olan Türk Akımı projesidir. Kazan-kazan anlayışıyla Doğu Akdeniz ve Irak başta olmak üzere yeni projeleri değerlendirmeye de hazırız. Enerjide dengeler büyük oranda değişti. Yeni teknolojiler ortaya çıktı. Daha önce ulaşılamayan alanlara ulaşabildik.



Çin, Hindistan, Afrika, Güneydoğu ve Asya ekonomileri enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye başladılar. Ekonomik ve güvenli bir şekilde ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri önemlidir.Enerji talep artışında OECD ülkeleri arasında dünyada Çin'in ardından ikinci sıradayız.



İlk olarak yerli enerji kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasını hedefliyoruz. Ulusak enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, enerji verimliliğinin teşvik edilmesi her zaman önceliğimiz olmuştur. Karadeniz ve Akdeniz önemli noktalardır. Son olarak diğer alanlarda yatırımcıların önünü açacak şeffaf ve öngörülebilir hedef odaklı bir strateji geliştirdik.



Elektrik enerjisindeki payı yüzde 10 azalttık. Yerli kaynaklardan elektrik üretimi rekor seviyey ulaştı. Yenilenebilir enerji kaynaklarından Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeyi geride bıraktık. 100 megabaytlık Konya Güneş Terminali projesi bu kararlılığımızın en önemli simgesidir.



Sınırımızın içinde ve dışında ne yapmamız gerekiyorsa kimseden izin almadan yapmakta kararlıyız. Beklentimiz müttefiklerimizin terör örgütleri yerine bizim yanımızda yer alması