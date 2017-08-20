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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından dikkat çeken açıklamalar

Akıncı Davası’na müdahil olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatlarından Hüseyin Aydın, FETÖ’nün örgütsel iletişiminin devam ettiğini söyledi. Sanıkların örgütsel bağlarını sürdürdüğünü ve çeşitli taktikler izlediğini söyleyen Aydın, FETÖ’nün sivil imamlarının da korunmaya alındığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından dikkat çeken açıklamalar

“Örgütsel iletişim devam ediyor” dedi, Sivil imamların korunmaya çalışıldığına dikkat çekti.

Akıncı Üssü Davasına müdahil olan Erdoğan’ın avukatlarından Hüseyin Aydın davada yargılanan sanıklara ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Aydın, "Sanıkların savunmalarına ve duruşmalardaki davranışlarına baktığımızda sanıkların örgütsel bağlılıklarını sürdürdüğünü ve örgütsel iletişimin devam ettiğini söyleyebiliriz. Darbeye iştirak eden sanıklar bağlamında ifade etmem gerekirse örgütte çözülmenin çok sınırlı kaldığı açıktır" dedi.

Sanıkların sivil imamları da korumaya çalıştığını vurgulayan Aydın, Akıncı Üssü davasında yargılanan sivil sanıkların FETÖ hiyerarşisi açısından çok önemli ve her durumda korunması gereken kişiler olduğuna dikakt çekti. Hüseyin Aydın, sivil yöneticilerin korunmasının aynı zamanda örgütün korunması anlamına geldiğini belirtti.

Erdoğan'ın avukatı; eski asker sanıkların, sivil yöneticileri korumak için onları Akıncı Üssü’nde görmediklerini söylemekle yetinmediklerini ifade etti.

FETÖ’yü uluslararası güçlerin yönlendirdiğine dikkat çeken Aydın, bazı partilerin de terör örgütünün söylemlerini sahiplendiğini belirtti. “Sanıkların siyasi iklime paralel tahliye olabileceğine dair umutları var” dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #cumhurbaşkanı erdoğan #tayyip erdoğan #Hüseyin Aydın #fetö
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