Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından Yiğit Bulut, nişasta bazlı şekerlerle ilgili kaleme aldığı yazısında " Bu zehirin Türkiye’de kullanımını yaymaya çalışan bir yapılanma var. Hepsini açık edeceğim, bana yardım edin" dedi.

Bulut'un Star gazetesinde “NBŞ… Şeker değil şekerimsi! Şekerimsi değil, bilim insanlarına göre ‘zehir’!” başlığıyla kaleme aldığı yazısının ilgili kısmı şöyle:“Sevgili dostlar, sizler de çok iyi hatırlıyorsunuz; Konuyu Türkiye’de 2008’den bugüne çalıştığım her ortamda defalarca gündeme getirdim ve getirmeye de devam edeceğim…Peki neden bu kadar ısrarla üstünde duruyorum?Yazdıklarım tekrar da olsa yazacağım!Sakın konuyu atlamayın!Sevgili dostlar, ilk defa konuyu gündeme getirip, korkunç gerçekleri araştırmalarım sonucu öğrenince, ‘ne paketli çikolata, ne şekerli içecekler ne de şekerlemeleri’ şahsen tüketemez duruma geldim…Yediğimiz, içtiğimiz bazı markalarda; ‘tat verenler’ şeker pancarı veya kamışından üretilen, ‘olması gereken’ değil, onun yerine çok daha ucuz olan ‘nişasta bazlı şekerimsiler! kullanılıyor!Son söz: Çocuklarımızı NBŞ’den koruyabiliyor muyuz? Koruyacağız! Sesime kulak verin, bunu toplumsal bir amaç haline getirelim ve bu zehiri yenelim! Bu zehirin Türkiye’de kullanımını yaymaya çalışan bir yapılanma var. Hepsini açık edeceğim, bana yardım edin! Yaşasın sağlıklı nesiller yetiştiren, tam bağımsız, güçlü, büyük Türkiye…”