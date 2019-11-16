banner1199

banner1197

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması sonrası dikkat çeken iki soru

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklamasına ilk tepki, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'dan geldi. Erdoğan'ın "Tutturmuş bir EYT, İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı" dediğini aktaran CHP'li Sarıbal, iki soru sordu

GÜNDEM 16.11.2019, 16:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması sonrası dikkat çeken iki soru

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklamasına tepki gösterdi.

Sarıbal, Erdoğan'ın "Tutturmuş bir EYT, İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı" dediğini aktardı.

CHP'li Sarıbal, şöyle devam etti:

"1.'si EYT'liler primlerini ödemiş, çalışma sürelerini doldurmuş yani yasal hakkını istiyor.

2.'i Hangi İskandinav ülkesi batmış?

İskandinav ülkeleri refah seviyesinde dünyanın en iyi ülkeleri."

ulusal.com.tr

#cumhurbaşkanı #recep tayyip erdoğan #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt #chp #bursa #orhan sarıbal
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P