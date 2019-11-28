Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği 'alametifarika' nedir? Alametifarika ne anlama geliyor TDK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pensilvanya'daki olay bir projedir. Bu proje, Türkiye üzerinde oynanan bir oyunun alametifarikasıdır" demişti.

Erdoğan'ın kullandığı 'alametifarika' kelimesinin ne anlama geldiği vatandaşlar tarafından aratılıyor.

TDK ALAMETİFARİKA NEDİR

Türk Dil Kurumu TDK sözlüklerinde 'alametifarika' kelimesinin anlamı ile ilgili bazı bilgiler yer aldı.

TDK sözlüğünde, 'alametifarika'nın isim olduğu belirtildi.

TDK'da anlam olarak "Ayırıcı nitelik, ayırıcı özellik" ifadeleri kullanıldı.

Örnek olarak da Haldun Taner'in "Gümülcine onun soyadı değil, sadece askerlikteki alametifarikası" cümlesi verildi.

Öte yandan kelimenin Türk İşaret Dili Parmak Alfabesiyle Gösterilişi de yer aldı.

ulusal.com.tr