Cumhurbaşkanı Erdoğan, hitabının ardından beraberindekilerle Şehitler Makamı'nın açılışını yaptı. Erdoğan'ın yanında eski Başbakan Tansu Çiller ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün olması dikkat çekti

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni sona erdi.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'ne katılmak amacıyla çeşitli noktalarda toplanan vatandaşlar, 17.00'den itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'nda kurulan etkinlik alanına geldi.



Programa gelen vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarının yanı sıra 15 Temmuz'da şehit olanların fotoğraflarını taşıdı. Fetullah Gülen'in kuklası da alanda dolaştırıldı.



Vatandaşlar, programın başlamasını beklerken, 15 Temmuz marşlarını dinledi ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Takımı'nın gösterisini izledi. "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan atan vatandaşlar, tekbir de getirdi.



Başbakan Binali Yıldırım tören alanına Çengelköy'den yürüyerek geldi. Yıldırım, anma tören için kurulan platforma çıkarak, katılımcıları selamladı.



11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski başbakanlardan Tansu Çiller, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın yanı sıra aralarında Orhan Gencebay, Metin Şentürk, Alişan, Nadide Sultan'ın bulunduğu sanat ve spor dünyasından isimler de programa katıldı.



Torunlarıyla yürüdü



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanve eşi Emine Erdoğan Kısıklı'daki konutlarından ayrılarak, Nakkaştepe'ye geldi. Nakkaştepe'den tören alanına yürüyen Erdoğan çiftine, torunları Ömer Tayyip Erdoğan, Ahmet Akif ve Mahinur Albayrak da eşlik etti.



Alanda bulunan vatandaşlar, Erdoğan'ın yürüyüşünü kurulan dev ekranlardan takip etti. Saat 21.00'de tören alanına gelen Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile platformdan halkı selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, selamlamanın ardından şehit yakınları ve gazilerin de bulunduğu protokole geçti.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma töreninde, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, şehitler için dua etti.



Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının ardından 15 Temmuz şehitlerinin isimleri tek tek okundu ve saygı ışıkları yakıldı. Vatandaşlar, okunun her isimden sonra "Burada" diye bağırdı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, hitabının ardından beraberindekilerle Şehitler Makamı'nın açılışını yaptı ve dua etti.



Törenin sona ermesiyle vatandaşlar da alandan ayrılmaya başladı.



