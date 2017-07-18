Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turuna çıkıyor. Erdoğan, 23-24 Temmuz'da Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'e gidecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 23-24 Temmuz'da Körfez turuna çıkıyor. Rota, Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt.



Katar krizinin patlak verdiği günden bu yana Türkiye Doha yönetiminin yanından durmuş ve yaptırımlara karşı çıkmıştı.



Erdoğan'ın Körfez turunun ana gündemi de Katar krizi olacak. İlk olarak yaptırımlarda başı çeken Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.



Ziyaretin ikinci durağı Katar. Erdoğan, Doha yönetimiyle talepleri görüşecek. Zira talepler arasında Katar'daki Türk üssünün kapatılması da bulunuyor.



Üçüncü ve son durak ise arabuluculuk rolü üstlenen Katar. Erdoğan bu çabaya destek verdiklerini açıklamıştı. Kuveyt ziyaretinde de gelinen son durum ele alınacak.



ulusal.com.tr