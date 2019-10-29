Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir özel defterini imzaladı.

Erdoğan, şunları belirtti:

"Aziz Atatürk,

Bugün millet olarak büyük bir heyecanla Cumhuriyetimizin 96'ncı yıl dönümünü kutluyoruz. Bu gurur günümüzde, zat-ı alinizi ve İstiklal Harbimizin tüm kahramanlarını vatanımız uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Bağımsızlığımıza ve milli bekamıza yönelik saldırıların arttığı bir dönemde Kurtuluş Savaşımızı zafere taşıyan direniş ruhuyla yurtiçinde ve yurt dışında mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

9 Ekim'de başlattığımız ve kısa sürede çok ciddi başarılara imza attığımız Barış Pınarı Harekatı ile Suriye sınırımız boyunca kurulmak istenen terör koridorunu dağıtarak kararlılığımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik.

Ruhun şad olsun."

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