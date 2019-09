Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İklim Zirvesi'ne katıldı. Burada konuşma yaptı. Diğer ülkeleri taşın altına elini koymaları için çağrı yapan Erdoğan Türkiye'nin çalışmalarını ve planlarını anlattı. Cumhurbaşkanı ayrıca ülke liderleriyle de görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği ABD'nin New York kentinde İklim Zirvesi'ne katıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan burada konuşma yaptı. Tayyip Erdoğan, İklim değişikliğinin, sonuçları itibarıyla sınır tanımayan küresel bir sorun olduğunu ifade etti. Erdoğan, küresel sorunların çözümünde, gerek bölgesel gerek uluslararası düzeyde iş birliğinin tesis edilmesinin şart olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Kenya ve Birleşmiş Milletler - Habitat ile beraber "Altyapı, Şehirler ve Yerel Eylem" çalışma grubunun eşbaşkanlığını yürüttüğünü dile getirdi.



Erdoğan çalışmalar hakkında dinleyicileri bilgilendirdi. Planlarını açıkladı. Çalışma grubunun, iklim değişikliğiyle mücadelede somut etkileri günlük hayatta da görülebilecek kritik bir alanı teşkil ettiğine dikkati çekti.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İklik Zirvesi'nde yaptığı konuşmada diğer ülkelere de çağrı yaptı.





Cumhurbaşkanı, İklim Zirvesi'nden önce diğer devlet liderleriyle görüştü.



New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başta olmak üzere bakanlar ve cumhurbaşkanlığı görevlileri hazır bulundu.



Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan ile Han, bölgesel gelişmeleri ve Keşmir meselesini görüştü.



Türkiye Cumhurbaşkanı New York'ta Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic'i ve Belçika Başbakanı Charles Michel'i kabul etti.



