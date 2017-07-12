Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne ilişkin "Ankara'dan İstanbul'a gittiler mi, gittiler. Kimin güvencesinde? Hükümetin, güvenlik güçlerimizin. Şu anda OHAL ile uğraşıp duruyorlar. Bu OHAL olmamış olsaydı bu kadar rahat huzurlu " dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,TOBB Kabul Salonu'nda, 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında, yabancı sermayeli yatırımcılar ile bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, "Basında sınırsız bir özgürlük söz konusu olamaz. Eğer medya kalkıp da ülkeyi karıştırmak, kendi içinde tahrik etmek için her türlü özgürlük alanını istismar ediyorsa, onlar için de yargı vardır. Yargı onlar için de çalışır. Dünyanın hiçbir yerinde sınırsız bir özgürlük söz konusu değildir. Aynı şeyi Batı, orada kendi içindeki özgürlük veya medya mensuplarına da yapmaktadır ve geçelim daha ileri, bizim oradaki STK temsilcilerimize neler yaptığını biliyoruz. Daha da ileri gidiyorum, bizim bakanlarımıza dahi orada konuşma imkanı vermeyecek kadar Batı engelleyicidir." dedi.



"Düşüncelerine güvenmedikleri için düşünce özgürlüğünden korkuyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hamburg G20'de 'Soydaşlarımızla Almanya'da salon toplantısı yapalım' dedik. 'Hamburg olması şart değil, daha başka bir yerde yapabiliriz' dedik. İzin vermediler. Ne oldu özgürlük? Niye izin vermiyorsunuz? Siz gelin, burada istediğiniz yerde biz size izin verelim, konuşturalım. Hollanda'yı biliyorsunuz, Belçikası öyle, hepsi... Niye? Düşünce özgürlüğünden korkuyorlar. Düşüncelerine güvenmedikleri için düşünce özgürlüğünden korkuyorlar. Biz düşüncemize güvendiğimiz için düşünce özgürlüğünden korkmuyoruz, biz rahatız." diye konuştu.



"OHAL'in sınırlarını Batılıların çizmiş olduğu çizgiler içerisinde belirlemeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne ilişkin "Ankara'dan çıkıp İstanbul'a gittiler mi, gittiler. Kimin güvencesinde? Hükümetin, güvenlik güçlerimizin. Mitinglerini de yaptılar mı, yaptılar. Herhangi bir şey oldu mu, olmadı. Hala bu hükümete kalkıp da siz, 'Ülkede güvenlik yok' diyemezsiniz. İnsan utanır. Şu anda OHAL ile uğraşıp duruyorlar. Kusura bakmasınlar. Bu OHAL olmamış olsaydı bu kadar rahat, huzurlu olarak bu adımlar atılamazdı. OHAL'in sınırlarını da Batılıların çizmiş olduğu çizgiler içerisinde belirlemeyiz, onun sınırlarını biz belirleriz." dedi.