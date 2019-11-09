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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü

GÜNDEM 09.11.2019, 21:17 09.11.2019, 21:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.

Suriye meselesine ilişkin gelişmelerin ele alındığı görüşmede iki lider, 22 Ekim tarihli Soçi Mutabakatına bağlılıklarını teyit etti.

Erdoğan-Putin görüşmesinde ayrıca ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ticaret hacminin artırılmasına yönelik atılacak adımlar da masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi Putin ile telefonda görüşeceğini söylemişti.

Kaynak: AA
#cumhurbaşkanı #recep tayyip erdoğan #rusya #vladimir putin
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