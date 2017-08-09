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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de çocuklara çikolata dağıttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara çikolata alıp oyuncak dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de çocuklara çikolata dağıttı

Trabzon'daki temaslarının ardından Güneysu ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Rize'de Vali Erdoğan Bektaş ile çok sayıda vatandaş karşıladı.


Erdoğan, ilçe merkezinde makam aracını durdurarak vatandaşlarla bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi, çocuklara oyuncak dağıttı. Daha sonra bir markete giren Erdoğan, aldığı çikolataları çocuklara dağıttı.  



Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Merkez Mahallesi'ndeki evine geçti.  



Kaynak: AA
Etiketler; #cumhurbaşkanı #erdoğan #rize #çocuk #çikolata
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