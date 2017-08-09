Trabzon'daki temaslarının ardından Güneysu ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Rize'de Vali Erdoğan Bektaş ile çok sayıda vatandaş karşıladı.
Erdoğan, ilçe merkezinde makam aracını durdurarak vatandaşlarla bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi, çocuklara oyuncak dağıttı. Daha sonra bir markete giren Erdoğan, aldığı çikolataları çocuklara dağıttı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Merkez Mahallesi'ndeki evine geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara çikolata alıp oyuncak dağıttı.
Trabzon'daki temaslarının ardından Güneysu ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Rize'de Vali Erdoğan Bektaş ile çok sayıda vatandaş karşıladı.
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